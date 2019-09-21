В  Егорьевске врачи и местные жители потребовали на митинге отставки главврача центральной районной больницы

В подмосковном Егорьевске врачи и местные жители потребовали на митинге отставки главврача центральной районной больницы. Как рассказала «Эху Москвы» председатель профсоюза «Альянс врачей Московской области» Наталья Колосова, Гарик Хачатрян за два года создал невыносимые условия и для медиков, и для Пациентов.

Митин был согласован с властями. Акцию организовали КПРФ и «Альянс врачей». По данным организаторов, на акцию собрались около тысячи человек.