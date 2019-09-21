Трое жителей Латвии предстали перед судом за демонстрацию символики СССР

Инциденты имели место в День победы 9 мая. В Даугавпилсе один человек ездил по городу на мотоцикле с советским флагом, а другой вышел с флагом СССР на улицу. Еще один человек пришел к памятнику победы в майке с серпом. В первых двух случаях суд ограничился предупреждениями, в третьем нарушитель был оштрафован на 50 евро.

В Латвии действует закон, запрещающий ношение на публичных мероприятиях советской и нацистской символики.