Российская фигуристка Александра Трусова побила мировые рекорды уже на первом взрослом турнире в своей карьере

15-летняя Трусова отказалась от выступлений на юниорском уровне и теперь будет соревноваться со взрослыми. Сложность программ позволяет это делать, более того, это конкуренткам предстоит придумать как справиться с ее четверными прыжками. На предсезонном турнире в Брастиславе Трусова заявила и исполнила три, в том числе самый сложный из них – лутц. Александра допустила всего одну ошибку на более легкой связке из двух тройных. Судьи очень высоко оценили ее технику. За произвольную программу она получила почти 164 балла. В сумме у Трусовой оказалось почти 239 баллов. И то и другое – новые мировые рекорды, которые принадлежали олимпийской чемпионке и чемпионке мира Алине Загитовой. Устояло лишь мировое достижение японки Рики Кихиры, которая остается рекордсменкой в короткой программе.

До этого Александра Трусова соревновалась со взрослыми только на чемпионате России, где заняла второе место опередив и Алину Загитову и Евгению Медведеву.