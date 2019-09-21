России угрожает новый допинговый скандал

И серьезные последствия в случае подтверждения манипуляций московской лаборатории

Как накануне сообщили различные источники со ссылкой на международное допинговое агентство ВАДА, лаборатория, находящаяся в Москве, подделала важные данные анализов спортсменов. Эксперты сомневаются в подлинности материалов, которые она передала в начале мая. Более двух тысяч анализов должны были доказать виновность российских спортсменов, уличенных в допинге, или освободить их от подозрений.



Эту информацию роспространило французское агентство AFP cо ссылкой на компетентный источник. Ранее об этом написал в своем «твите» журналист германского канала ARD Хайо Зеппельт. По его словам, Россия подозревается в фальсификации данных. Официальный доклад комиссии по расследованию будет представлен исполнительному комитету ВАДА в понедельник. До этого данные не будут опубликованы.



Если обвинения подтвердятся, российскому антидопинговому агентству РУСАДА будет снова грозить недопуск к исследованиям. Российские спортсмены также должны ожидать негативных последствий.



По информации источника AFP, пока до конца не прояснено, выскажет ли комиссия ВАДА в понедельник рекомендации по санкциям. Россия еще имеет возможность прояснить возникшие сомнения.



В понедельник, незадолго до чемпионата мира в Дохе, Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна также принять решение о восстановлении членства Всероссийской федерации, которая была исключена в 2015 году в результате допингового скандала.