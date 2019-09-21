Правда, затем эту статью удалили.

Инженеры американской корпорации под руководством Джона Мартиниса смогли создать квантовый процессор, который работает примерно в полтора миллиарда раз быстрее, чем самый мощный из ныне работающих суперкомпьютеров. Информацию о новой машине можно прочитать на сайте газеты Financial Times, но сам доклад, на который ссылаются журналисты, сейчас найти нельзя. Этим утром его убрали с сайта космического агентства NASA, для которого Google сейчас разрабатывает новую технологию. Почему это произошло пока неизвестно.

Если информация из этой публикации подтвердится, то можно говорить о серьезном прорыве. Огромные вычислительные мощности могут помочь исследователям открывать новые лекарства и материалы, а также значительно повлияют на разработку так называемого искусственного интеллекта, — пишет сайт Массачусетского технологического института technologyreview.com.

В любом случае, пока не приходится говорить о продаже подобных машин частным лицам. По оценке экспертов, сейчас квантовые компьютеры могут прийти в негодность из-за малейших вибраций и изменения температуры, а на их адаптацию офисам или жилым домам уйдет много лет.

Попытки создать подобные машины были и в России. В 2017-ом году в МГУ запустили аппарат «СКИФ». В рейтинге мировых суперкомпьютеров он занял 21-ое место.