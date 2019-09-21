Уполномоченная по правам ребенка пообещала разобраться с попытками выселить из квартиры в Москве онкобольных детей

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с попытками выселить из квартиры в Москве онкобольных детей. Она выразила надежду, что конфликт возможно разрешить быстро.

В настоящий момент в съемной квартире, откуда соседи хотят выселить онкобольных детей, проживают три семьи, рассказала Кузнецова. По ее словам, пока что она изучает документы и думает, что можно сделать. Она напомнила, что это уже не первый случай, когда семьи с детьми, имеющими онкологические заболевания, сталкиваются с негативной реакцией со стороны жильцов. По мнению детского омбудсмена, решить проблему в будущем помогут программы по созданию социальных гостиниц. Впрочем, Кузнецова призналась, что удивлена тем, с каким отношением сталкиваются онкобольные дети.

Накануне глава благотворительного фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко у себя в Facebook рассказала, что жители одного из домов выдвинули ряд условий семьям, которые приехали на лечение в столицу. По ее словам, соседи спрашивают, есть ли у онкобольных детей сопутствующие заболевания, требуют документы и жалуются на шум и топот, даже когда в квартире никого нет. Также, утверждает глава фонда «Спаси жизнь», представитель управляющей компании требует не ходить по подъезду после 19 часов. По мнению Ромейко, семьи с онкобольными детьми, столкнувшиеся с такой реакцией, будут вынуждены искать новую квартиру.

В декабре прошлого года стало известно о схожем требовании жильцов одного из домов Москвы. Тогда старшая по подъезду инициировала сбор подписей против сдачи квартир родителям с «заразными», по ее мнению, онкобольными детьми. В результате часть соседей извинилась, но одна из семей все равно покинула дом.