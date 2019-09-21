У администрации президента сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку осужденных и арестованных участников протестов

У администрации президента сегодня вновь прошли одиночные пикеты в поддержку осужденных и арестованных участников акций протеста. После освобождения под подписку актера Павла Устинова многие сегодня говорили о том, что необходимо добиваться полного прекращения так называемого «Московского дела».

Попеременно из очереди в несколько десятков человек к закрытому металлическими ставнями входу президентской администрации выходили пикетчики с плакатом «Свобода для всех». У иных – огромный ватман с именами фигурантов «Дела 212», у других стилизованный постер с фразой «Я/Мы вся страна». Среди пришедших – фигуранты «московского дела» Айдар Губайдуллин и Сергей Абаничев. Последний, несмотря на прекращение преследования рассказал, что не испытывает иллюзий относительно того, как работает российская силовая машина.

Пикеты на Старой площади начались еще18 сентября как акция в поддержку актера Павла Устинова. Теперь, когда артиста освободили из СИЗО до обжалования, круг тех кто нуждается в защите – шире. К акции присоединилась актриса Татьяна Догилева. Она отказывается считать разгон мирных акций хоть сколько-нибудь обоснованным, а применение силы в отношении их участников назвала «варварством» и «дикостью».

Актер Андрей Дементьев сказал, что история с Устиновым – повод к тому, чтобы от цеховой солидарности переходить к защите каждого. А для этого нужно менять систему в целом.



За рамками дела о массовых беспорядках осуждены также участники летних протестов Константин Котов и Владислав Синица. Между тем, к массовой общественной поддержке фигурантов дела присоединились сотни деятелей культуры, врачей, учителей и даже священников. У последних уже возникли проблемы с РПЦ. Так, в Самаре местная епархия потребовала объяснительные от священников, подписавших письмо в поддержку Павла Устинова. Копию такой объяснительной на имя митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия публикует телеканал «Дождь». В московском патриархате считают, что подписанты должны были согласовать это с Епархией. В то же время, председатель отдела внешних церковных связей патриархата митрополит ,Волоколамский Иларион признает, что в нынешней правоохранительной системе очевидны серьезные сбои. Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» подписали около двухсот российских священников. Ранее в РПЦ пообещали не наказывать подписантов.