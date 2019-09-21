В Москве у администрации президента вновь проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов московского дела

Один из них, актер, Павел Устинов, получивший 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении росгвардейца, до рассмотрения апелляции выпущен под подписку о невыезде. Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. Деятели культуры продолжают записывать ролики в поддержку актера Павла Устинова и других фигурантов «московского дела». Хореограф Алла Сигалова призвала судей еще раз посмотреть видеозаписи задержания Павла Устинова