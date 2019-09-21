В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Предполагается, что он сохранится в течение ближайшей ночи и днем в воскресенье.

По данным МЧС, жителей Москвы и Подмосковья могут ждать дождь и мокрый снег. В ведомстве, как передает агентство «Интерфакс», это связывают с перемещением скандинавского циклона на территорию центральной России. Из-за него также, подчеркивают в МЧС, усилятся порывы ветра: если ранним утром они могут достигать 17 м/с, то в течение дня могут дойти до 22 м/с. Из-за непогоды спасатели рекомендовали не ставить автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций, а пешеходам – избегать их. Оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе уже неоднократно объявлялся Гидрометцентром на этой неделе. Причиной его введения назывались заморозки.

По данным специалистов, температура в Москве в эти дни немного ниже климатической нормы.