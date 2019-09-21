Полиция Греции спустя более чем 30 лет задержала находившегося в розыске за захват самолета уроженца Ливана

Ордер на арест был выписан властями Германии – мужчину подозревают в терроризме и в сотрудничестве с ливанской военизированной группировкой Хезболла.

На острове Миконосе накануне задержан 65-летний иностранец, с 1985-го года находившийся в розыске после захвата самолета Boeing 727 компании Trans World Airlines со 145 пассажирами. Все они тогда в одночасье стали заложниками. Десятки иностранцев, среди пассажиров тогда был и всемирно известный певец Демис Руссос. Часть заложников освободили в обмен на топливо, затем самолёт слетал в Алжир и вернулся в Ливан. Террористы добивались освобождения нескольких сотен заключённых из израильских и ливанских тюрем. Рейс из Афин в Рим в итоге был перенаправлен в Бейрут. Ливанец был задержан на борту круизного лайнера, практически перед своим возвращением в Турцию. Задержанный был помещен в крупнейшую греческую тюрьму Коридаллос в Афинах. Впрочем сам он отрицает какую-либо причастность к террористам и утверждает, что является просто однофамильцем воздушного пирата, долгие годы остававшегося неуловимым.

Помимо Германии выдачи задержанного добиваются и власти США — во время захвата воздушного судна в 1985-м был убит американский морской пехотинец. Он оказал сопротивление захвату самолета.