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16:35, 21 сентября 2019

В Самаре от священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела», требуют объяснительные

В Самаре от священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела», требуют объяснительные. По словам самого священнослужителя, на беседы вызывают и других самарских клириков. Дионисий Кузнецов считает, что «для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения». Самарская епархия пока ситуацию не комментирует. Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе усомнился в  подлинности объяснительной. Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» подписали около двухсот российских священников. Ранее в РПЦ пообещали не  наказывать подписантов.



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