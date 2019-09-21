В Самаре от священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела», требуют объяснительные. По словам самого священнослужителя, на беседы вызывают и других самарских клириков. Дионисий Кузнецов считает, что «для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения». Самарская епархия пока ситуацию не комментирует. Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе усомнился в подлинности объяснительной. Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» подписали около двухсот российских священников. Ранее в РПЦ пообещали не наказывать подписантов.