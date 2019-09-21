Тело 51-летнего россиянина обнаружено в Таиланде, на острове Самуи. Как пишет газета «Бангкок пост», полиция нашла мужчину лежащим на кровати в спальне на первом этаже двухэтажного дома. , но в доме имелись принадлежности для употребления наркотиков. Соседи рассказали, что мужчина жил здесь один последние 10 лет. У него было три собаки и один кот. Соседи рассказали, что вызвали полицию, когда почувствовали неприятный запах, исходящий из дома.