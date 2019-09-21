Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в это воскресенье
Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, — предупреждают в МЧС. Ведомство рекомендует парковать машины подальше от деревьев и обходить рекламные щиты.
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Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, — предупреждают в МЧС. Ведомство рекомендует парковать машины подальше от деревьев и обходить рекламные щиты.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»