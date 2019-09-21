Павел Мамаев может продолжить карьеру в московском Динамо

Накануне клуб Краснодар расторг контракт с футболистом, который 17 сентября освободился из колонии в белгородской области. Теперь Мамаев волен сам решать где выступать и новому клубу не придется за него платить. Интерес к Павлу есть и немалый. Главный тренер самарского клуба Крылья Советов Миодраг Божович заявил в интервью Матч ТВ, что любой тренер не отказался бы от такого игрока. Другое дело финансовые запросы. По информации газеты СЭ полузащитник ведет переговоры с московским Динамо – командой, которая может себе позволить их удовлетворить. Ранее о желании пригласить Мамаева, равно как и его подельника Александра Кокорина заявляли руководители чеченского Ахмата и екатеринбургского Урала.

Российский футбольный союз не будет открывать дисциплинарное дело против Мамаева и Кокорина. Там считают, что свои беды они уже отсидели.