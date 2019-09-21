Чиновники пообещали устроить девочку-инвалида из Башкирии в детский сад

Ранее представители НКО писали, что ребенка не брали из-за внешнего вида.

Представители самых разных ведомств обещали изучить все обстоятельства истории двухлетней Софьи. Глава региона Радий Хабиров уже отметил, что права ребенка нарушены. По его словам, девочку были обязаны принять, несмотря на любые патологии.

О Софье стало известно после публикации благотворительного фонда «Радуга добра». Там утверждалось, что ребенка не взяли в детский сад, потому что она может распугать других детей. Дело в том, что у девочки есть несколько врожденных заболеваний. У неё деформирован череп и срослись пальцы.

Также волонтеры писали о больших проблемах в семье ребенка. У них дома нет ни воды, ни газа, ни отопления, а родители не могут обеспечить своих пятерых детей лекарствами и обувью.

Теперь детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова пообещала пристроить Софью в детский сад и обеспечить для девочки лучшее жилье. Чиновники соберут специальную комиссию, чтобы решить нужно ли искать им новую квартиру или устроить капитальный ремонт там, где семья проживает сейчас.

В Прокуратуре Башкирии тем временем обещали проверить информацию о том, что девочку не приняли в детский сад.