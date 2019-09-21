Корпорация Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Об этом пишет газета Файнэншл таймс. Соответствующий доклад, подготовленной исследовательской группой из Google, на короткое время был опубликован на сайте НАСА, после чего его удалили по неизвестным причинам. В тексте, по данным газеты, говорилось, что квантовый процессор способен проводить сложнейший расчет за три минуты 20 секунд – в то время, как самому мощному на сегодняшний момент компьютеру «Саммит» потребовалось бы на это около 10 тысяч лет. Исследователи отмечали, что пока процессор способен првоодить лишь один-единственный расчет. Однако, это, по их словам, можно считать началом квантового превосходства. При этом в докладе говорилось, что потребуются годы, прежде чем квантовые компьютеры станут частью современной жизни.