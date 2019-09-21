Полиция задержала двух гражданских активистов в Петербурге

Им грозят уголовные дела.

Полиция пришла сегодня утром с обысками к активистам Павлу Иванкину и Андрею Жексимбаеву. Об этом «Эху» рассказал правозащитник Динар Идрисов. Обыск у Жексимбаева уже закончился, у Иванкина продолжается. Обоих отвезут на допрос в полицию. Активистам может грозить уголовное преследование по статьям «Вандализм», «Призывы к экстремизму» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Дело в том, что творческая группа «Агит Россия», с которой связывают задержанных, накануне разместила изображения российских политиков и провластных артистов на надгробиях одного из действующих кладбищ Петербурга. Среди них были президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и даже рэпер Тимати. Известно, что полиция проводит проверку по этому делу.

Движение «Агит Россия» устанавливает подобные надгробия российским политикам по всей стране.