Россия вновь оказалась под подозрением в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил в Твиттере журналист немецкой телекомпании АRD Хайо Зеппельд, известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте. По его словам, ВАДА на следующей неделе проинформирует исполком агентства о возможной манипуляции данными, переданными Россией в начале этого года, — сообщает Дойче Велле.

Несколько лет назад из-за допингового скандала РУСАДА была лишена статуса соответствия кодексу ВАДА. В прошлом году российскую организацию восстановили в правах с условием, что Москва предоставит допуск к данным проверки допинг-проб российских спортсменов. Эксперты ВАДА получили эти данные в январе нынешнего года.