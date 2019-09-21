Как минимум один священник, поддержавший фигурантов «московского дела», был вынужден написать объяснительную

Рассказать о причинах своего поступка в РПЦ призвали клирика одного из самарских храмов Дионисия Кузнецова.

Речь идет об открытом письме в защиту фигурантов «московского дела», которое на данный момент подписали свыше 160 священнослужителей. В том числе – и Дионисий Кузнецов. Как сообщает телеканал «Дождь», объяснительную он написал на имя митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. В ней священник пояснил, что поддержал открытое письмо без благословения церковных властей, думая, что для поступков по совести не нужны разрешения. В интервью телеканалу Кузнецов отметил, что сначала бывают устные разговоры с руководством, однако если позиция священнослужителя не находит понимания, дело доходит до письменных бумаг. Протоиерей подчеркнул, что не знает о других подобных объяснительных, однако, по его словам, на беседы вызывают и других священников, поддержавших фигурантов «московского дела».

В РПЦ, тем временем, сообщили, что священники должны согласовывать публичные обращения с архиереем. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних связей митрополит Иларион. Накануне же церковные власти пообещали не наказывать тех, кто выступил в защиту заключенных.

Священники, подписавшие письмо в поддержку актера Павла Устинова, не должны были этого делать без согласования. Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Илларион

При этом Илларион заметил, что не во всех случаях у священников есть возможность согласовать свое мнение.