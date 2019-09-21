Украина отказалась ехать на ближайшее заседание Парламентской ассамблеи совета Европы, осенняя сессия которой начнется в конце сентября. Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко. По его словам, решение принято из-за того, что Киев столкнулся с нарушениями ПАСЕ собственных принципов и откровенным игнорированием интересов Украины. В июне Парламентская ассамблея Совета Европы вернула России полномочия в организации, которых наша страна была лишена в 2014 году после присоединения Крыма.