У администрации президента вновь проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела»

По сообщению нашего корреспондента, участвуют несколько десятков человек. В их числе народная артистка Татьяна Догилева и актер Никита Кукушкин. С начала недели одиночные пикеты у администрации проходят ежедневно. Они начались как акция в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. На фоне этой общественной кампании Устинова отпустили под подписку о невыезде. На следующей неделе будет рассмотрена апелляция на вынесенный ему приговор.