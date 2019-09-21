В Самаре священнику пришлось писать объяснительную после выступления в поддержку фигурантов «московского дела»

В Самаре священнику пришлось писать объяснительную после того, как он выступил в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Об этом сообщает телеканал «Дождь». В объяснительной на имя митрополита Самарского и Новокуйбышевского клирик местного храма Казанской иконы Божьей матери Дионисий Кузнецов написал, что поддержал открытое письмо без благословения, поскольку думал, что для поступков по совести не нужны разрешения. Протоиерей Дионисий Кузнецов не знает, приходилось ли писать объяснительные кому-то еще. Однако он рассказал, что других священников также вызывали на беседы. Ранее в РПЦ обещали, что за письмо наказывать не будут.

В защиту задержанных после протестов в Москве священники выступили на этой неделе. Открытые письма также опубликовали врачи, учителя, сотрудники IТ-сферы и представители других профессиональных сообществ.