В настоящее время в гайд-парке «Сокольники» проходит акция экопротеста под названием «Нам здесь жить», на которой собралось около 500 человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который сейчас находится там.

«В настоящее время в гайд-паке «Сокольники» проходит акция в защиту экологии, в поддержку защитников Шиеса, люди которые ведут много месяцев борьбу против строительства мусорного полигона. Собралось человек 400-500 из разных общественных, экологических движений, также приехали представители из Подмосковья, из Архангельской области, участвуют различные политические партии. Главный лозунг – «Нам здесь жить! Россия – не помойка!»», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, участники акции настаивают на запуске новой мусорной реформы, а также на введении запрета на строительство мусоросжигательных заводов. Они надеются, что власти рассмотрят альтернативные решения по технологиям обращения с отходами, а также откроют данные по промышленным выбросам во всех городах, введя национальный запрет на бытовой одноразовый пластик.

С.Удальцов также отметил, что в парке дежурит много полиции, однако они не препятствуют выступающим и активистам.

Накануне в 150 странах мира начались климатические протесты Climate Strike в рамках глобальной климатической забастовки, объявленной на период с 20 по 27 сентября шестнадцатилетней шведской активисткой Гретой Тунберг.