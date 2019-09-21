Сегодня тремя матчами продолжится 10 тур чемпионата России по футболу

Еврокубки продолжают влиять на происходящее в нашем чемпионате. Зенит стартовал в Лиге Чемпионов с гостевой ничьей с французским Лионом и работает в режиме два матча в неделю. Ростов, который набрал столько же очков, отдыхал. Хотя сегодняшнее противостояние заочное это может иметь значение. Питерский клуб играет дома с Рубином. Казанский клуб неплохо начал, но в последних пяти турах четыре раза проиграл. Соперник для того, чтобы прервать серию не самый подходящий. Ростов играет на выезде против Тамбова. Тамбов тоже играет на выезде, поскольку вынужден принимать соперников в Саранске. Кроме победы над Спартаком пока хвастаться нечем. Последнее место и неясные перспективы, однако взламывать автобусы в Ростова получается не всегда.

Кроме того, на сегодня запланирован и еще один матч Ахмат примет в Грозном самарские Крылья Советов.