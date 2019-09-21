У администрации президента в Москве сегодня новая серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела»

У администрации президента в Москве сегодня новая серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».

Пикеты у администрации президента продолжаются с начала недели – с тех пор, как Тверской суд приговорил к 3,5 годам колонии актера Павла Устинова по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 3 августа.

Накануне на фоне масштабной общественной кампании в поддержку Павла Устинова актера отпустили под подписку о невыезде на следующей неделе должна быть рассмотрена апелляция на приговор.