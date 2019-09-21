Светова: Устинов может оставаться вне политики, но маловероятно, что произошедшее никак не отразится на его взглядах

Актер Павел Устинов, в защиту которого развернулась масштабная общественная кампания, вышел из СИЗО и сообщил, что он вне политики. Но маловероятно, что произошедшее никак не отразится на взглядах Павла Устинова. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник, обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова.

«Часто бывает так, когда люди не занимаются политикой, но политика приходит за ними. Бывало такое, когда кто-то оказывался в тюрьме, а после освобождения становились правозащитниками. Актер Павел Устинов действительно мог быть аполитичным человеком до того, как оказался фигурантом так называемого «московского дела». Но та история, которая произошла с Павлом, она не может не сказаться на изменении его убеждений и взглядов», — сказала она.

З.Светова также высказала мнение, что для Устинова в связи с его делом было много потрясений. В частности, его должно было поразить то, что с ним так жестоко обошлись работники ведомства, в котором он сам проходил службу.

Фигурант «московского дела» Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде и сообщил, что собирается оставаться вне политики.

П.Устинова задержали 3 августа на Пушкинской площади как участника акции протеста. Молодого человека обвинили в том, что он спровоцировал вывих плеча у Росгвардейца и приговорили к 3,5 годам колонии.