Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, на днях освободившемся из колонии

В команде говорят, что решение принято по взаимному согласию. Других комментариев клуб не дает. По данным газеты «Спорт-Экспресс» Мамаев сейчас ведет переговоры с московским «Динамо». Отмечается, что его могут принять в команду в зимнее трансферное окно.

Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным отбывал наказание — полтора года колонии – по обвинению в хулиганстве и побоях. Оба освободились условно-досрочно.