В Башкирии отказались принимать девочку с инвалидностью в детский сад

Об этом рассказали волонтеры из общественной организации «Радуга добра». Они утверждают, что ребенка не взяли из-за внешности. У девочки деформированы кости черепа. Кроме того, ей необходима операция на сросшихся пальцах рук, — рассказала телеканалу НТВ мама ребенка, Светлана Захарова.

Глава местного сельского поселения Ринат Сафуганов сказал, что девочку не взяли в детский сад из-за патологии пальцев рук: она не может себя обслуживать и нуждается в индивидуальном уходе. Прокуратура начала проверку.