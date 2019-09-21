Осенний мотофестиваль проходит в Москве

Для него в центре перекрыли сразу несколько улиц и проспектов.

Любители мотоциклов закрывают сегодня мотосезон. Для этого организовали полноценный праздник. В течение нескольких часов люди собирались на проспекте академика Сахарова. У них была сцена с ведущим и музыкой, а в специальных лотках от администрации ЦАО раздавали теплые напитки и пищу – гречку в пластиковых тарелках. Ко времени выхода первой колонны в 11 15 их там стояло уже несколько сотен мотоциклов. В основном это были мужчины среднего возраста. Многие приезжали целыми организациями. У них были разноцветные куртки и нашивки с яркими названиями клубов. Например, в начале колонны было очень много представителей мотоклуба «Падонки», через А.

Для мотофестиваля перекрыли все улицы, которые примыкали к внутренней стороне Садового кольца. Сначала люди восприняли это нормально, но ближе к полудню появление каждой группы мотоциклистов водители встречали гудками. Движение отрыли почти сразу после полудня.

Участок проспекта Сахарова от Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши порываемой откроют только в полночь.