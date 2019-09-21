В Китае проведут тестирование журналистов госизданий на знание основ марксизма и трудов председателя КНР Си Цзиньпина

В Китае проведут тестирование журналистов государственных изданий на знание основ марксизма и трудов председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на уведомление китайского ведомства по цензуре в печати.

Провалившим тесты на знание классиков, к которым отнесен и нынешний глава Китая, будет запрещено заниматься профессией. Впрочем, у десяти тысяч сотрудников китайской государственной прессы и телевидения будет две попытки. Экзамен пройдет в Пекине, и его сдача станет условием для получения новых журналистских удостоверений журналистов. Работа без них в Китайской народной республике запрещена. Для подготовки в помощь репортерам, публицистам и редакторам было создано специальное приложение, ознакомиться с примерами из которого станет возможно в понедельник. Но уже известно – два из пяти разделов посвящены знанию трудов и тезисов из выступлений действующего председателя Компартии. В след за журналистами тестирование может быть распространено и на более широкий круг китайцев, занятых в работе со словом. По сути – тесты должны выявить степень лояльности руководителю страны, в котором эксперты подмечают стремление походить на Мао Цзэдуна, тексты цитатника которого ранее заучивались наизусть. Один из разделов экзамена будет посвящен теории Дэн Сяопина о социализме со спецификой новой эпохи, от духа которой нынешнее руководство номинально коммунистического Китая уходит в сторону построения госкапитализма с авторитарным уклоном.

В прошлом году из конституции Китая убрали положение, запрещающее председателю КПК занимать этот пост больше двух сроков подряд.