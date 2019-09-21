Александра Габышева, называющего себя шаманом, отпустили из психдиспансера. Об этом «Эху» рассказал координатор группы «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву – как он говорил, для проведения обряда по изгнанию Владимира Путина. Мужчину задержали два дня назад на границе Бурятии и Иркутской области. На шамана завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Затем Габышева поместили в психдиспансер.