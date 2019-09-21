По всему миру, в том числе и в России, проходят акции по защите климата

Миллионы людей по всему миру приняли участие в глобальной климатической забастовке. Также акции по защите климата прошли и в России. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Greenpeace в России Константин Фомин.

«Вчера 20 сентября открылась неделя климатических протестов по всему миру. И миллионы людей по всему миру выходят, чтобы потребовать от властей своих стран более решительных мер по борьбе с изменением климата. Россия здесь тоже не осталась в стороне. Но, к сожалению, из-за трудностей с согласованием массовых мероприятий вышло гораздо меньше людей, чем хотели это сделать», — рассказал он.

В Британии на акции вышло более 100 тысяч человек, в Германии более миллиона, в Австралии 400 тысяч человек. Однако в России, по словам К.Фомина, масштабы участников в подобных мероприятиях пока не те.

«И очень грустно, потому что Россия от изменения климата, что признает сам президент РФ, страдает сильнее, чем остальные страны. У нас потепление происходит по данным Росгидромета в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом: и наводнения в Иркутской области, и пожары в Сибири. Таких печальных последствий может быть только больше с каждым годом. Поэтому меры нужно принимать срочно», — отметил он.

По словам К.Фомина, новая волна таких акций намечена на 27 сентября, однако пока непонятно, в скольких городах согласуют проведение мероприятия.

«Мы надеемся, что география проведения акций расшириться, и власти будут согласовывать их как-то более адекватно. Потому что эта проблема касается всех нас. Планета у нас одна, переехать на другую не удастся», — заключил он.

По данным Greenpeace в России наиболее массовыми были акции в Новосибирске (около 40 человек приняли участие в марше и митинге), Санкт-Петербурге (на митинг собралось около 100 человек) и Москве (около 30-40 человек прошло через очередь на одиночный пикет).