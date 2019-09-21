Фигурант «московского дела» Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде и сообщил, что собирается оставаться вне политики. Журналисту «Радио Свобода» актер сказал, что даже не знает, кого еще помимо него преследуют после протестов в Москве.

Маловероятно, что произошедшее никак не отразится на взглядах Павла Устинова. Такое мнение в интервью Эху" высказала правозащитник, обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова.

Светова подчеркнула, что для Устинова это было целым рядом потрясений, в том числе, из-за того, что с ним жестоко обошлись работники ведомства, в котором он сам проходил службу.

Павла Устинова задержали 3 августа на Пушкинской площади как участника акции протеста. Молодого человека обвинили в том, что он спровоцировал вывих плеча у Росгвардейца и приговорили к 3,5 годам колонии. Сам Устинов подчеркивал, что оказался на площади случайно, в протестах не участвовал и сопротивления при задержании не оказывал.

В поддержку Павла Устинова была развернута масштабная общественная кампания. В его защиту выступили около пятисот деятелей культуры, среди них, в частности, — художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Насколько дело оказалось резонансным, знают ли москвичи о случившемся с Павлом Устиновым, — на улицах в центре столицы выяснил наш корреспондент.

Лишь небольшая часть опрошенных мной людей полагает, что уголовное преследование Устинова может быть справедливым. Об этом, в частности, сказал пожилой мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Остальные опрошенные убеждены, что приговор осужденному на 3,5 года начинающему актеру требует пересмотра, а также критикуют действия силовых структур. В частности, Григорий, отметив общественную поддержку Устинова, выразил мнение, что сотрудники Росгвардии могут заниматься более важными проблемами.

Впрочем, студент ГИТИСа, сказавший, что публиковал ряд постов в поддержку Устинова, признался в разочаровании тем, что об остальных фигурантах «московского дела», по его мнению, забыли.

В целом жители и гости столицы часто обращали внимание не только на преследование начинающего актера, но и на жесткие задержания в ходе протестных митингов.

В той или иной мере о том, что происходит с Павлом Устиновым, знает большинство опрошенных на улицах Москвы людей.

26 сентября суд должен рассмотреть апелляцию на приговор Устинову.