Якутского шамана выпустили под подписку о невыезде. Адвокатам удалось отозвать то согласие, которое Александр Габышев подписывал на добровольную госпитализацию. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Эху координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Утром с адвокатами проехали в диспансер, и отозвали согласие, которое он подписывал на добровольную госпитализацию. Как это было сказано для проведения обследования, и возможно каких-то лечебных мероприятий. Он покинул пределы диспансера. Он не успел госпитализироваться. А также с него сняли конвой, потому что его мера пресечения не подразумевает присутствие каких-либо надзирателей, поскольку у него подписка о невыезде», — рассказал он.

А.Прянишников также заметил, что в первую очередь сейчас адвокаты постараются отозвать все показания, которые давал А.Габышев в присутствии адвоката по назначению, поскольку тот не предоставлял должной правовой защиты.

«Вчера за короткий период пребывания Габышева в диспансере, следствие успело провести амбулаторную психолого-комплексную экспертизу, которая в обычных условиях занимает времени не менее двух недель. Параллельно с этим прямо в кабинете у врача, где проводилась эта экспертиза, присутствовал следователь. Все делалось в оперативном режиме, чтобы как можно больше следственных действий с ним провести. Сейчас перед защитой будет стоять задача – изменить эти показания, которые давались в присутствие адвоката, который не предоставлял Габышеву адекватную юридическую помощь», — отметил он.

В марте Александр Габышев, называющий себя шаманом, начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года.