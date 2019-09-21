В Башкирии, как утверждают в «Радуге добра», в детский сад из-за внешности отказались принять девочку с инвалидностью

В Башкирии, как утверждают в общественной организации «Радуга добра», в детский сад из-за внешности отказались принять девочку с инвалидностью. У ребенка деформированы кости черепа, кроме того, требуется операция на сросшиеся пальцы рук. Как пишет агентство «Башинформ» со ссылкой на волонтеров, в доме, где живет ребенок, нет воды и газа. В последнее время, утверждается в сообщении, семье перестали выплачивать пенсию по инвалидности. Волонтеры обратились к чиновникам. В администрации местного сельского поселения сказали, что девочку не взяли в сад в связи с тем, что из-за патологии пальцев она не может себя обслуживать и нуждается в индивидуальном уходе. Там также отметили, что семья не обращалась за помощью. Глава Башкирии Радий Хабиров написал в соцсетях о нарушении прав девочки и ее родителей и пообещал помощь. К проверке подключилась республиканская прокуратура.