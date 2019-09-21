Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, отозвал соглашение о добровольном обследовании в психдиспансере и вернулся домой. Об этом «Эху» рассказал координатор группы «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. В марте Александр Габышев отправился в Москву – как он говорил, для проведения обряда по изгнанию Владимира Путина. Жителя Якутии задержали два дня назад на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму, после чего Габышева отправили в психдиспансер.