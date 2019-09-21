Фигурант так называемого «московского дела» Павел Устинов вышел из СИЗО и сообщил, что собирается оставаться вне политики. В интервью «Радио Свобода» он также сказал, что политика ему неинтересна, и что он даже не знает имена других людей, преследуемых по делу, возбужденному после протестов в Москве.

Актера Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде на фоне масштабной общественной кампании в его поддержку. Молодого человека обвинили в том, что на акции протеста 3 августа он спровоцировал вывих плеча у бойца Росгвардии и приговорили к 3,5 годам колонии. Сам Устинов подчеркивал, что не участвовал в протестах и случайно оказался на месте событий и сопротивления не оказывал.