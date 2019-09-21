Садовое кольцо частично закрыли для автомобилей из-за мотофестиваля в Москве

Ограничения ввели на время прохождения колонны. Далее байкеры должны переместиться на проспект Сахарова, который будет закрыт сегодня в течение всего дня.

Ранее Департамент транспорта сообщал, что на осеннем мотофестивале, посвященном закрытию мотосезона, ожидается не меньше шести тысяч человек.

В программе заявлено выступление группы Uma2rman, рэпера Джигана, а также Государственного симфонического оркестра Республики Беларусь.