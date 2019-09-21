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12:00, 21 сентября 2019

В Петербурге третьеклассникам раздали предупреждающие об ответственности за участие в несогласованных митингах буклеты

Администрация Петербурга распространяет среди школьников буклеты об ответственности за участие в несогласованных митингах. Также чиновники предупреждают об опасностях соцсетей.

Такие буклеты раздают в начальных классах. Об этом пишет издание «Открытые медиа». Буклет знакомит школьников с правилами поведения при пожаре, террористических угрозах, а также рассказывает об ответственности за участие в несогласованных акциях. Авторы призывают ходить только на согласованные мероприятия. Лучше всего «подумать, как и где можно выразить свое мнение, не участвуя в митинге». Если же школьник там все же окажется, ему советуют постараться быстро покинуть «агрессивную толпу». Так сказано в тексте брошюры. Также детям напоминают, что не всю информацию можно размещать в интернете.

Два года назад во время митингов, организованных политиком Алексеем Навальным, власти Петербурга размещали на улицах плакаты с лозунгом «Зовут поучаствовать в протестной акции? Подумай головой. Не ведись на провокации».

В Смольном журналистам подтвердили подлинность буклетов, а на сайте госзакупок опубликован соответствующий контракт.



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