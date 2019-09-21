Росгвардия начала проверку по фактам самоубийства двух своих высокопоставленных сотрудников

Речь идет о трагических инцидентах в Ивановской и Волгоградской областях. Пока что все обстоятельства выясняются – по крайней мере, об этом агентству ТАСС сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Он при этом не уточнил должности погибших, а также того, когда именно они покончили с собой. Телеграм-канал «Омбудсмен полиции», в свою очередь, утверждает, что суициды произошли накануне. По его данным, один из ушедших из жизни сотрудников Росгвардии – начальник вневедомственной охраны по одному из районов Вологодской области в звании майора. Согласно выложенной внутренней записке, он позвонил по телефону коллегам и сообщил, что облил себя бензином и готов покончить с собой. Другой погибший, утверждает телеграм-канал – также майор, служивший в Иванове начальником штаба батальона полиции. Его, как отмечается, нашли повешенным на дереве.

Что привело к гибели двух сотрудников Росгвардии, не уточняется.