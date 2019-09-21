Журналисты китайских государственных СМИ сдадут экзамен на знание основ марксизма-ленинизма и трудов Си Цзиньпина

Журналисты китайских государственных СМИ сдадут экзамен на знание основ марксизма-ленинизма и трудов председателя Коммунистической партии страны Си Цзиньпина. Тестирование затронет около десяти тысяч человек. Тем, кто его провалит, будет запрещено заниматься профессиональной деятельностью, сообщает газета South China Morning Post пост со ссылкой на партийный комитет по контролю прессы. Журналистам будут даны две попытки. Экзамен должен будет проверить работников СМИ на лояльность лидеру партии.