В Петербурге третьеклассникам раздали предупреждающие об ответственности за участие в несогласованных митингах буклеты

В Петербурге ученикам 3 класса раздали буклеты, предупреждающие об ответственности за участие в несогласованных митингах. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа». По его данным, брошюры выпущены по заказу Комитета по вопросам законности и правопорядка. Школьникам предлагают самим подумать над тем, как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митингах. Кроме того, детям дали рекомендации, как вести себя в социальных сетях. В числе прочего чиновники рекомендовали быть осторожными с переходом по ссылкам и с репостами сообщений, размещенными другими пользователями. По данным сайта госзакупок, Комитет по вопросам законности и правопорядка заказал буклеты более чем за 350 тысяч рублей.