Жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом, отпустили из психдиспансера

Он отозвал соглашение о добровольном обследовании и вернулся домой. Об этом «Эху» рассказал координатор группы «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Он уточнил, что следствие успело провести психиатрическую экспертизу. Габышев в мааре отправился в Москву. Он сообщил, что собирается провести обряд по изгнанию Владимира Путина. Жителя Якутии задержали два дня назад на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели дело о призывах к экстремизму.