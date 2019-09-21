Украина и Россия активно занимаются подготовкой нового обмена удерживаемыми лицами, сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. В интервью каналу «Громадьске» он отметил, что работа продвигается активно. Как выразился Пристайко, переговоры носят деликатный характер, и поэтому в них не вовлекаются иностранные партнеры Украины.

Первый обмен между Россией и Украиной состоялся в начале сентября.