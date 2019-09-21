Александра Габышева, называющего себя шаманом, отпустили под подписку о невыезде

Александра Габышева, называющего себя шаманом, который идет в Москву изгонять Владимира Путина, отпустили под подписку о невыезде. Как рассказал сайту «МБХ Медиа» правозащитник Алексей Прянишинков, Габышев вернулся домой. Перед этим следователи успели провести психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут готовы на следующей неделе. На Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Житель Якутии был задержан два дня назад на границе Бурятии и Иркутской области. К этому моменту его путь в Москву длился уже несколько месяцев.