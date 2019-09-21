В преддверии климатического саммита ООН более чем в 150 странах мира пройдут забастовки в защиту природной среды

В Берлине накануне на митинг сторонников борьбы с климатическими изменениями вышли полтора миллиона человек. До конца сентября к акциям присоединятся и несколько российских городов.

Европейские столицы и несколько американских городов накануне встретили участников движения «Fridays for Future». От властей требуют конкретных шагов по борьбе с потеплением: «Мир разрушается. Действовать нужно прямо сейчас», — заявляют участники, откликнувшиеся на призыв основательницы глобального забастовочного движения в защиту климата Греты Тунберг. Недавняя шведская школьница анонсировала проведение до 27 сентября более чем пяти тысяч манифестаций в 156 странах. Несмотря на заключение Межправительственной группы экспертов по изменению климата, о том, что человечеству необходимо значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, до сих пор лишь 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов. В России к акциям, которые не имеют такого масштаба как в США или городах Старого света, призывают активисты в Калининграде, Кирове, Сочи, Петербурге. Уже в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке действия по предотвращению глобального потепления обсудят, те ,кто принимает решения. А пока к забастовка присоединились активисты и даже художники. Сегодня уже стартует Молодежный климатический саммит. В пятницу во всемирной забастовке в защиту климата приняли участие миллионы жителей примерно 160 стран.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о «чрезвычайной климатической» ситуацию и выразил надежду на то, что предстоящий саммит позволит согласовать реальные шаги по снижению выбросов в атмосферу.