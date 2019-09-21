США направят на Ближний восток дополнительные войска

Их численность пока неизвестна.

В Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты отправят военных и оборудование для противовоздушной обороны. Это делается сугубо в интересах защиты, — утверждают в Пентагоне. Сколько человек поедет на Ближний Восток, решат в эти выходные, но речь идет даже не о тысячах бойцов, — сказал министр обороны Марк Эспер.

Военные подчеркивают, что просьба о подкреплении поступила от самих арабских стран.

Это решение приняли после недавней атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Её провели с помощью крылатых ракет и беспилотных дронов. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Тем не менее, США обвиняют в произошедшем Иран. Американцы утверждают, что запуски ракет произвели не из Йемена, а беспилотники сделали в Тегеране.

В Пентагоне также призвали Иран прекратить агрессивные действия и подчеркнули, что США не стремятся к конфликту.