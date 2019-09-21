Актер Павел Устинов, осужденный после акции протеста 3 августа в Москве, сообщил, что намерен оставаться вне политики

Накануне на фоне масштабной общественной кампании в поддержку Устинова молодого человека выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В интервью журналисту «Радио Свобода» актер подчеркнул, что политикой не интересуется и даже не знает, кто еще был задержан по так называемому «московскому делу».

Устинов находился в СИЗО с 5 августа. под подпиской о невыезде он будет до 26 сентября – когда Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор. Актера обвинили в том, что на акции протеста он при задержании спровоцировал вывих плеча у бойца Росгвардии. Сам Устинов подчеркивал, что не участвовал в протестах, случайно оказался на Пушкинской площади, где его задержали и сопротивления не оказывал.