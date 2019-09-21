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10:00, 21 сентября 2019

Якутский шаман Александр Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме

Он намеревался совершить пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы, по его словам, «изгнать Путина».

Габышева обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Это следует из материалов дела, на которые ссылается агентство «Интерфакс» — в частности, следователи полагают, что якутский шаман призывал к насилию в отношении президента Владимира Путина. Накануне Габышева отправили в психоневрологический диспансер, однако сейчас он вместе с адвокатами вернулся домой. Об этом интернет-изданию «МБХ медиа» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. При этом, по его словам, шаман отозвал добровольное соглашение об обследовании в психдиспансере. Как утверждает Прянишников, Габышев подписал договор под давлением силовиков. В то же время, как отмечается, следователи успели провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут на следующей неделе.

Габышева ранее задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Он шел пешком в Москву из Якутии с марта этого года.



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