Соединенные Штаты решили отправить дополнительные военные силы на Ближний Восток

Это связано с атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, военные сосредоточатся, в основном. На противовоздушной и противоракетной обороне. Эспер подчеркнул, что это лишь первый шаг.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии произошли в середине сентября. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы. Однако Вашингтон обвинил Тегеран.